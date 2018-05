Fire drept i selvmordsangrep i Nigeria

Minst fire personer ble drept da en selvmordsbomber sprengte seg selv i et åpent område ved en moské, flyktningleir og militsleir torsdag, opplyser politiet.

– Tidlig torsdag morgen drepte en selvmordsbomber fire mennesker og såret 15 da han detonerte eksplosivene sine mens folk var samlet for å be ved en flyktningleir i Dikwa, sier den lokale militslederen Babakura Kolo til AFP.

Gjerningspersonen var angivelig medlem av den ekstreme islamistgruppen Boko Haram, ifølge militslederen. Vedkommende skal ha vært utkledd som en tilbeder.

Området der angrepet skjedde er en leir for folk som har flyktet fra blodige kamper i Dikwa, et område som ligger 90 kilometer øst for Maiduguri, hovedstaden i delstaten Borno.

En tjenestemann ved leiren bekrefter at fire mennesker ble drept og at 15 ble såret.

Over 70.000 mennesker som har flyktet fra den konfliktherjede nordøstlige delen av Nigeria bor spredt rundt omkring i flere mindre flyktningleirer i Dikwa, og er avhengige av nødhjelp for å overleve.

Angrepet skjer bare to dager etter at en annen selvmordsbomber drepte fem militsmedlemmer som kriget mot Boko Haram i tettstedet Konduga, 35 kilometer unna Maiduguri.

(©NTB)

