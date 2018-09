Fire Emmy-priser til The Marvelous Mrs. Maisel

Før Emmy-utdelingen er ferdig i Los Angeles, har komiserien The Marvelous Mrs. Maisel allerede stukket av med fire priser.

Den amerikanske manusforfatteren Amy Sherman-Palladino (52) kan smile bredt etter å ha mottatt to priser for TV-komedien. Hun vant de to gjeve prisene for beste manus og regi for komiserie.

I tillegg mottok The Marvelous Mrs. Maisel-skuespilleren Rachel Brosnahan pris for beste kvinnelige hovedrolle i komiserie, mens Alex Borstein ble berømmet for beste kvinnelige birolle i komiserie.

The Marvelous Mrs. Maisel er også nominert til prisen for beste komiserie, hvor resultatet ikke er klart.

Tony Shalhoub som også er tilknyttet serien var nominert til beste mannlige birolle i komiserie, men der var det Henry Winkler i Barry som stakk av med prisen.

Prisen for beste mannlige hovedrolle i komiserie gikk til Bill Hader i Barry.

(©NTB)

