Fire europeiske land mister status som meslingfrie

Antallet meslingtilfeller har skutt i været i Europa, og sykdommen vokser i fire land som tidligere ble ansett som meslingfrie, ifølge WHO.

De fire landene er Storbritannia, Albania, Tsjekkia og Hellas.

– Det er bekymringsfullt at meslingsmitte igjen har fått fotfeste. Hvis et høyt nivå av immunisering ikke oppnås og ivaretas, vil både barn og voksne lide unødvendig. I noen tilfeller vil flere dø, sier avdelingsleder Gunter Pfaff i Verdens helseorganisasjon (WHO).

Ifølge WHO er det registrert 89.994 meslingtilfeller i 48 europeiske land de første seks månedene i år. Det er dobbelt så mange som samme periode i fjor.

Meslinger er en svært smittsom virussykdom som spres ved dråpesmitte og gir kraftige forkjølelsessymptomer, feber og utslett. Virussykdommen kan forebygges med vaksinering, men WHO har den siste tiden uttrykt bekymring for økt vaksinemotstand i flere land.

Vaksinen er ifølge WHO svært effektiv, og organisasjonen oppfordrer alle til å sørge for at de er tilstrekkelig vaksinert.

