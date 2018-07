Fire klatrere omkom i den franske delen av Alpene

Fire klatrere mistet søndag livet i tre forskjellige ulykker i den franske delen av Alpene.

En 40 år gammel italiensk klatrer fra Milan falt etter å ha klatret 3.000 meter i høyden Coolidge Couloir, på fjellet Pelvoux i fjellmasivet Massif des Ecrins. Nødpersonell forsøkte å gjenopplive mannen, men livet hans sto ikke til å redde.

To franske kvinner på henholdsvis 48 og 54 år mistet livet under klatring ved Breche de la Meije, et fjell som også ligger i Massif des Ecrins.

– En 32 år gammel fjellguide som med klatretau var bundet sammen med de to kvinnene, forsøkte å søke sikring på en steinblokk, men blokken brakk av, sier den lokale påtalemyndighetens kontor i en uttalelse.

Fjellguiden ble selv skadd, men overlevde og ble sendt til sykehus i Grenoble.

En annen klatrer omkom også ved Mont Blanc søndag, men det er ingen flere detaljer om omstendighetene rundt hendelsen.

