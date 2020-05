Spanske helsemyndigheter melder om fire nye koronarelaterte dødsfall det siste døgnet og 664 nye smittetilfeller.

Landet har dermed registrert totalt 27.125 dødsfall siden pandemien brøt ut.

Spania er et av Europas hardest rammede land etter Storbritannia, Italia og Frankrike. De siste dagene har imidlertid antall nye døde per døgn ligget mellom ett og to registrerte dødsfall.

(©NTB)