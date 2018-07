Fire turister drept i angrep i Tadsjikistan

Fire turister ble drept i et angrep i Tadsjikistan søndag. Hendelsen ble først meldt som en trafikkulykke, men politiet kaller det nå et væpnet angrep.

De fire turistene var en del av et sykkelfølge på sju personer. De øvrige tre ble skadd i hendelsen. Gruppen besto av personer fra blant annet fra USA, Sveits og Nederland.

– De mistenkte hadde kniver og våpen, sier innenriksminister Ramazon Hamro Rahimzoda.

Nasjonaliteten til de drepte er foreløpig ukjent. Tre ble drept i angrepet, mens den fjerde døde på sykehus.

Innenriksministeren opplyser at én person er pågrepet, mens to motsatte seg arrestasjon og ble drept i sammenstøt med politiet. Det er foreløpig ingenting som tyder på at hendelsen har noen terrortilknytning.

(©NTB)

Mest sett siste uken