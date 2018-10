Fire ukrainske soldater drept øst i landet

Fire ukrainske regjeringssoldater er drept og tre såret i nok en oppblussing av volden i Øst-Ukraina, opplyser landets forsvarsdepartement.

Regjeringssoldater anklager russiskvennlige separatister for å bruke våpen som partene har avtalt å ikke bruke, og for å ha skutt mot stillingene deres nesten 30 ganger.

I løpet av et døgn er to soldater drept i granatangrep, mens to andre døde etter å ha fått livstruende skader i en landmineeksplosjon, opplyste forsvarsdepartementet torsdag.

Opprørerne anklaget på sin side regjeringssiden for å ha brutt våpenhvilen 22 ganger.

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) opplyser at observatører har registrert en kraftig økning i antall brudd på våpenhvilen det siste døgnet sammenlignet med dagen før. Blant annet har de registrert 520 eksplosjoner.

OSSEs observatørstyrke kan også bekrefte at partene har lagt ut nye landminer på begge siden av frontlinjen.

Krigen i Øst-Ukraina har krevd over 10.000 liv siden april 2014.

(©NTB)

Mest sett siste uken