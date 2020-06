Flere anmeldelser etter at Palme-mistenkt ble navngitt

Stig Engström, også kjent som Skandiamannen, oppga selv at han befant seg på åstedet da Olof Palme ble drept, og at han så gjerningsmannen flykte fra stedet. Han ble avhørt som vitne etter drapet i 1986, men var aldri mistenkt og forsvant tidlig ut av etterforskningen. Foto: Weine Lexius / EXP / TT / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Det har kommet inn en rekke anmeldelser for ærekrenkelse etter at svenske etterforskere pekte ut Stig Engström som mistenkt for drapet på Olof Palme.

Det er Justitiekanslern som har mottatt anmeldelsene der svensk politi anklages for å ha ærekrenket en avdød. Stig Engström døde i år 2000, 14 år etter at Sveriges daværende statsminister ble skutt og drept i sentrum av Stockholm etter et kinobesøk. Den 10. juni opplyste Palme-etterforskerne at de ville ha pågrepet og siktet Engström for drapet hvis han hadde levd i dag, men at saken nå henlegges siden han er død. Etterforskerne mente at hensynet til offentlighetens krav på informasjon var viktigere enn avdødes ettermæle. Mange har reagert sterkt på at Engstrøm ble navngitt, ettersom han ikke har noen mulighet til å forsvare seg. Ifølge Justitiekansleren, som skal passe på at myndighetene holder seg til loven, er det kommet inn en håndfull anmeldelser for tjenestefeil og ærekrenkelse. Disse har ført til opprettelse av tre ulike saker. (©NTB)

