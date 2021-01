Andelen av danskene som sier de vil ta koronavaksine, har økt fra 76 til 87 prosent den siste måneden.

Samtidig har andelen skeptikere falt fra 11 til 5 prosent, viser tall fra Hope-prosjektet ved Aarhus universitet, ifølge Danmarks Radio.

Professor Michael Bang Petersen, som leder Hope-prosjektet, sier de nyeste tallene er et uttrykk for at vaksineringen er godt i gang.

(©NTB)

