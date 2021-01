Flere dødelige angrep i Afghanistan

Minst elleve sivile og medlemmer av sikkerhetsstyrkene er drept i to angrep i Afghanistan.

En selvmordsbomber detonerte torsdag en bil full av eksplosiver nær en militærbase i den sørlige Uruzgan-provinsen, opplyste nestformann for det provinsielle rådet, Mohammad Karim Karimi.

Ifølge en anonym myndighetskilde ble seks personer drept i angrepet.

I naboprovinsen Helman ble minst fem sivile drept i et luftangrep sent onsdag, ifølge lederen for provinsrådet, Attaullah Afghan. Barn var blant de drepte.

Ingen har tatt på seg skylden for angrepene som skjedde etter at afghanske myndigheter og Taliban tirsdag gjenopptok fredsforhandlingene i Qatar.

