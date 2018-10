Flere feil på pakkene med­ eksplosiver: - Det kan gi ledetråder

Jakten på gjerningspersoner er i full gang i USA. Flere bomber funnet torsdag.

LOS ANGELES (Nettavisen): Onsdag ble det funnet rekke bombepakker sendt til fremtredende Trump-kritikere. Torsdag ble det oppdaget tre mistenkelige pakker til. To var adressert til tidligere visepresident Joe Biden og én var sendt til skuespiller Robert De Niro.

Les mer: - Funn av mistenkelig pakke ved restaurant eid av Robert De Niro

Etter funnet av ni rørbomber mandag, tirsdag og onsdag, er det frykt for at det finnes flere bombepakker som ennå ikke er avslørt.

FBI og andre byråer jobber nå intensivt med å finne potensielle gjerningspersoner.

Da bilder av pakken som ble sendt til CNN ble offentliggjort, var det flere som la merke til at den inneholdt en rekke feil.

Pakken var adressert til John Brennan. Navnet hans var imidlertid feilstavet, og pakken var også tilsynelatende sendt til feil sted. Brennan jobber nemlig som sikkerhets- og etterretnings-ekspert for NBC News og MSNBC, skriver NBC.

Alle pakkene som ble oppdaget mandag, tirsdag og onsdag hadde alle kontoret til demokraten og kongressrepresentanten Debbie Wasserman Schultz som returadresse.

Også der var navnet feilstavet – «Shultz» i stedet for «Schultz». I tillegg hadde avsenderen skrevet «Florids» i stedet for «Florida», samt «Sawgrass» i to ord når det skal skrives i ett.

A photo of one bomb and envelope have been released. I'll leave the bomb analysis to those better qualified, but five errors on one piece of mail seems sloppy. Brennan is a contributor at MSNBC and NBC, not CNN. Brennan, Sawgrass, Florida, and Schultz are misspelled. pic.twitter.com/TT05OHLqxW