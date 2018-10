Flere flykter fra tørke enn fra Taliban i Afghanistan

Flere afghanere flykter fra tørke enn fra Taliban. Samtidig som landet skal velge ny nasjonalforsamling, står millioner i fare for å dø i løpet av vinteren.

– Vi kan ikke svikte Afghanistan i en så avgjørende tid. For at familier skal overleve de neste iskalde månedene, må det bygges bedre husly, og matlagre må fylles, sier Chris Nyamandi, Flyktninghjelpens landdirektør i Afghanistan.

Situasjonen er spesielt alvorlig i Badghis nordvest i landet. Fire år uten nok regn har ført til at over en halv million av provinsens innbyggere har mistet levebrødet sitt.

– Vi frykter at kalde og sultne barn vil bli hardt rammet av sykdom i vinter, som i verste fall kan føre til dødsfall som kunne vært unngått, sier Nyamandi.

Mange afghanere på flukt må overnatte i telt som ikke kan holde kulda ute. Andre må sove under åpen himmel. De midlertidige bosetningene ligger gjerne i uttørkede elveleier, som risikerer å bli oversvømt hvis det plutselig kommer regn.

Døde av lungebetennelse

Sultana (24) mistet nylig sin tre måneder gamle datter.

– Vi kom hit og måtte sove under åpen himmel uten noe annet enn en presenning over oss. Datteren min fikk lungebetennelse og døde, forteller Sultana.

Over 260.000 mennesker befinner seg nå på flukt på grunn av tørke i fire provinser vest i Afghanistan, ifølge FN-anslag. Det er 8.000 flere enn antall mennesker som har flyktet på grunn av krigen siden begynnelsen av året. Denne uken gikk FN ut og advarte om at minst tre millioner afghanere har akutt behov for mat, og at mange kan sulte i hjel hvis de ikke snart får mat.

Tørken har rammet Afghanistan samtidig som landet herjes av en 17 år lang borgerkrig.

15 millioner afghanere er helt avhengige av jordbruk for å få mat på bordet, og det er disse som nå er hardest rammet, skriver det svenske nyhetsbyrået TT.

Mangler alt

En av dem er 19 år gamle Maryam. Sammen med ektemannen, parets to barn og svigermor har hun flyktet til Herat, 20 mil unna hjemstedet. Her solgte familien sine eneste eiendeler, to tepper, for å kjøpe litt mat.

– Vi kan ikke reise tilbake til landsbyen vår. Det har ikke regnet på to år, og nå har det også brutt ut kamper. Hva skal vi gjøre der? spør 19-åringen når FN-arbeidere besøker leiren hun bor i.

Allerede i juni advarte FN om at situasjonen var i ferd med å bli kraftig forverret.

– Afghanistan har tre avlinger per år, og vi har mistet den første som står for om lag halvparten av den totale avlingen. Hvis ingenting skjer nå, vil antall familier som rammes av tørken, øke markant, varslet FNs humanitære koordinator, Toby Lanzer.

