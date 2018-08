Flere kjempeflått har dukket opp i Tyskland - kan komme nordover

Flåtten er fem ganger så stor som den vi er vant med, og beskrives som den farligste vi har.

Forskere ved Hohenheim Universitet i Stuttgart og Bundeswehrs Institutt for Mikrobiologi i Tyskland har gjort syv funn av kjempeflåtten Hyalomma marginatum, skriver de i en pressemelding.

Hyalomma marginatum er en flåttfamilie som vanligvis lever i Asia og Afrika, men også land sør og øst i Europa, ifølge European Centre for Disease Prevention and Control. Ifølge BT.dk er den omkring fem ganger så stor som den flåtten vi vanligvis ser i Nord-Europa.

Sprer farlige sykdommer

Forskerne mener flåtten kan spre seg i Tyskland i fremtiden, som følge av global oppvarming, og ifølge danske Karen Angeliki, som leder enheten for bakterier, parasitter og sopp ved danske Statens Serum Institut forteller BT.dk at det absolutt ikke er umulig at den også slår seg ned lengre nord. Flåtten ble funnet omkring 330 kilometer fra grensen til Danmark.

- Denne flåttarten kan absolutt dukke opp i Danmark, sier hun til avisen.

Ifølge Wikipedia kan flåtten gi alvorlig sykdom og er en av de farligste vi har. Blant de som ble funnet i Tyskland var en av dem bærer av bakterien som forårsaker tyfusfeber. Arten kan også smitte med et virus som gir den dødelige blødningsfeberen hemoragisk krimfeber.

- Den er jo kjent for å kunne overføre noen alvorlige sykdommer, så det er nok det folk er bekymret for, sier flåttekspert og avdelingsdirektør ved avdeling for skadedyrkontroll ved Folkehelseinstituttet.

Har vært i Norge før

Han er imidlertid ikke like bekymret for at flåtten skal bosette seg hos oss, men sier samtidig det ikke er umulig at det skjer en gang i fremtiden. Klimaendringer kan føre til betydelige helsekonsekvenser, blant annet som følge av at nye arter etablerer seg på nye steder.

Flåtten fester seg på fugler og blir med over havet, og den har også vært innom Norge tidligere. Per nå klarer den imidlertid ikke å etablere seg i kalde Norge.

- Med klimaendringer så kan jo alt skje, og da kan de dukke opp her også, sier Ottesen, sier han, men legger til at selv med dramatiske endringer, vil det være langt fremme i tid.

