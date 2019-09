Flere omkomne i flyulykke i Colombia

Sju personer omkom og tre ble skadd da et småfly styrtet i et boligområde sørvest i Colombia søndag.

– Ni personer var om bord. Sju omkom, mens to ble alvorlig skadd, sier Juan Carlos Ganan, sjef for brannvesenet i distriktet Cauca hvor flyet styrtet, til nyhetsbyrået AFP.

Den tredje personen som ble skadd, er et barn som var på bakken da flyet styrtet. Bilder fra steder viser at flyet krasjet inn i et hus.

Ulykken skjedde i 14-tiden lokal tid søndag. Flyet var på vei fra Popayan til Lopez de Micay, begge i distriktet Cauca.

Brannvesenet forsøker å stoppe drivstofflekkasjene fra flyet, opplyser Ganan.

Årsaken til ulykken er ukjent.

(©NTB)