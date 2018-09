Flere selskap har testet fire dagers arbeidsuker til stor suksess

Sekstimers arbeidsdager har tidligere vært på tapetet. Nå har flere selskap derimot testet ut arbeidsuker på fire dager til stor suksess.

- Det er livet som skal gå i hop, ikke arbeidslivet, sier professor Bodil Jönsson til Svenska Dagbladet (SvD), ifølge Aftonbladet.

Kortere arbeidstid har tidligere vært en hjertesak for flere politiske partier.

Vänsterpartiet i Sverige foreslo senest i fjor en nasjonal satsing, men under årets valg forsvant kravet fra partiet.

Det har derimot blitt gjennomført flere vellykkede forsøk med kortere arbeidsdager, blant annet på et sykehjem i Göteborg for noen år siden.

Forsøkene spredde seg videre, og positive effektene som redusert sykefravær og økt medarbeidertilfredshet ble også sett ved forsøk i Nyköping, forteller Aftonbladet videre om.

En dag mindre

Ifølge samme avis skriver SvD at et annet konsept nå er i fokus.

Flere store selskaper, inkludert Google, KPMG og Amazon, skal angivelig ha prøvd seg på fire dagers arbeidsuker, akkurat som det danske selskapet IIH Nordic, ifølge SvD.

Der hadde de ansatte fått jobbet én dag mindre, med samme lønn som tidligere, men langt mer effektivt.

Over 40 endringer i arbeidsmetoder ble introdusert, inkludert en tidsgrense på 45 minutter for møter. Et annet triks var 25 minutters arbeidsfri hvor ansatte ikke skulle bli forstyrret av e-post, telefon eller andre kolleger.

Man brukte også flere skjermer og musikk for å øke kreativiteten og stimulere sinnet.

Nådde rekordomsetning

Til tross for 14.000 færre arbeidstimer har selskapet oppnådd positive resultater, med et sykefravær på 1,7 prosent, rekordomsetning og pris som Danmarks «beste mindre IT-arbeidsplass».

- Vi er i full gang med å tenke over og evaluere konseptet vårt etter 18 måneder med forskjellige erfaringer, skriver Henrik Stenmann, CEO for IHH Nordic, i en kommentar til SvD, ifølge Aftonbladet.

Til og med Jönsson, professor emeritus ved Universitetet i Lund og forfatter av flere bøker om tid, er positiv innstilt til liknende forsøk.

- I mange sammenhenger når man ikke forventet mål i forhold til nedlag arbeidstid, forklarer hun.

I Norge har det vært lovfestet åtte timers arbeidsdager siden 1919.

Én arbeidsuke kan vare i maksimalt 40 timer, men gjennom tariffavtale mellom organisasjoner og arbeidsgiver kan den gå ned til 37,5 timer.

