Flere sivile drept i forsøk på å krysse grensen mellom Pakistan og Afghanistan

Flere sivile skal være drept etter at de forsøkte å ta seg over grensa mellom Pakistan og Afghanistan for å feire den muslimske høytiden id med familie.

Hendelsen skal ha skjedd etter at det brøyt ut opptøyer mellom pakistansk grensepoliti og folk som prøvde å krysse grensa over til Afghanistan torsdag ettermiddag. Den ellers så travle grenseovergangen har i stor grad vært stengt de siste månedene i et forsøk på å hindre spredningen av koronaviruset. Grensa ble åpnet en liten stund i forbindelse med høytiden id al-adha, men da grenseovergangen senere på dagen ble stengt, brøt det ut opptøyer. Det rapporteres fra offisielt hold om opptil 15 døde og over 50 skadde. (©NTB)

