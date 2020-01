Kraftig eksplosjon i bolighus i Norrköping

Tirsdag morgen var det en kraftig eksplosjon i et bolighus i bydelen Hageby i Norrköping i Sverige. Flere personer er lettere skadd.

Det er ikke kjent hvor mange som er skadd eller deres skadeomfang.

Ifølge politiet skal personene som har blitt evakuert, blitt kontrollert av ambulansepersonell og det er ikke opplysninger om at noen har blitt fraktet til sykehus, ifølge SVT.

– Det er ingen alvorlige skader, og vi har fått ut alle, sier Lennart Ågren ved redningstjenesten i Östergötland til nyhetsbyrået TT.

Nødetatene fikk melding om eksplosjonen klokka 6.14 onsdag morgen. Eksplosjonen skal ha skjedd innendørs i en trappeoppgang.

I forbindelse med hendelsen er svensk politis nasjonale bombegruppe på vei til Norrköping for å undersøke stedet der eksplosjonen skjedde.

Det har vært flere eksplosjoner i flere boligområder i Sverige den siste uka.

Natt til tirsdag ble en person skadd og rundt 50 personer evakuert etter to eksplosjoner i to boligblokker i Husby og Kista nordvest for Stockholm. Svensk politi opplyste at de undersøker om eksplosjonene har sammenheng med sprengladningen som gikk av utenfor en boligblokk i Östermalm i Stockholm i forrige uke. Ingen ble skadd i den eksplosjonen.

(©NTB)