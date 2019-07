Flere skadd i gasseksplosjon i Christchurch

Seks personer er skadd, noen av dem alvorlig, etter at en gasseksplosjon ødela et hus i Christchurch i New Zealand, skriver avisa New Zealand Herald.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Bilder fra stedet viser at det aktuelle huset er totalskadd. – Huset er blitt til fyrstikker. Det er totalt sprengt i stykker, sier et vitne til avisa. Ifølge ham har eksplosjonen også medført store skader på andre hus i nabolaget. Vinduer skal ha blitt knust, og garasjedører sprengt av. Beboere i området sier eksplosjonen var så høy at hørtes ut som en bombe gikk av. 51 mennesker ble drept og nesten like mange såret i skyteangrepet mot to moskeer i Christchurch 15. mars. Angrepet førte til at regjeringen på New Zealand innførte strengere våpenlover. (©NTB)