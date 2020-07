Flere skadd i påkjørsel i Berlin

Sju mennesker ble skadd, tre alvorlig, da en bil kjørte inn i en gruppe mennesker i Charlottenburg vest i Berlin søndag morgen.

Føreren av bilen ble pågrepet, men politiet opplyser på Twitter at det foreløpig ikke er noe som tyder på at han hadde politiske eller religiøse motiver.

Ifølge Focus er føreren sendt til sykehus, men det er uklart om han ble skadd i ulykken eller om han fikk et illebefinnende før påkjørselen.

Politiet antyder at mannen kan ha mistet kontroll over bilen som følge av for stor fart i et gatekryss.

Ifølge radiostasjonen rbb24 ble det foretatt gjenoppliving på én person som havnet under bilen, en svart firehjulstrekker.

Det var mange øyenvitner til påkjørselen, som skjedde nær Berlins zoologiske hage.

