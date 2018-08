Flere skutt og drept i sentrum av Jacksonville i Florida

Flere mennesker er drept i masseskytingen i sentrum av Jacksonville i delstaten Florida, bekrefter politiet. Hendelsen skjedde under en spillturnering, ifølge CNN.

Saken oppdateres.

Politiet ber folk holde seg unna området. De meldte om hendelsen på Twitter klokken 20.13 norsk tid - 14.13 lokal tid.

- Masseskyting i Jacksonville Landing. Hold dere unna området. Området er ikke trygt på dette tidspunktet. Hold dere unna, skriver politiet i Jacksonville på Twitter.

Jacksonville Landing ligger langs ei elv i sentrum av byen og består av et stort kjøpesenterkompleks med butikker og kafeer.

Ifølge CNN har hendelsen funnet sted på en spillbar, der det foregår en videospillturnering. På en nettoverføring av arrangementet kan man høre flere skudd før spillingen brått avbrytes.

Politiet skriver på Twitter at det er flere omkomne og at flere er fraktet bort. En mistenkt er skutt, skriver de klokken 20.53 norsk tid (14.53 lokal tid). Det er usikkert om det er flere gjerningspersoner.

Lokale medier melder at kilder opplyser om at 11 mennesker er skutt, og at fire er døde. En rekke helsemannskap, brannmannskap og politi skal være på stedet.

Antall døde er ikke bekreftet av politiet.

– Vi finner mange folk som gjemmer seg i avlåste deler av The Landing. Vi ber dere beholde roen og holde dere gjemt. SWAT gjør et metodisk søk inne i The Landing. Vi vil finne dere, vennligst ikke løp ut, tvitrer politiet.

Jacksonville ligger nordøst i Florida og har over 800.000 innbyggere.

We can’t stress enough to stay away. Many blocks away. https://t.co/qBJvkaO7xT — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26. august 2018

Mest sett siste uken