Flere svensker må jobbe hjemmefra

Mange svensker har arbeidet hjemmefra siden mars, men regjeringen ønsker nå å trappe opp bruken av hjemmekontor i håp om å bremse koronasmitten.

– Vi må sørge for at alle som kan, faktisk jobber hjemmefra, og at arbeidsgiverne tar sitt ansvar, sier arbeidsminister Eva Nordmark til Sveriges Radio Ekot.

Den svenske regjeringen har derfor bedt Arbetsmiljöverket og Folkhälsomyndigheten om å utarbeide en veileder for hva som kreves av arbeidsgiverne når arbeidstakere må jobbe hjemmefra. Den skal presenteres om to måneder.

Nordmark sier veilederen vil gjøre det lettere for arbeidsgiverne og i ytterste konsekvens føre til at de må betale erstatning om de bryter med den.

(©NTB)

Reklame Boligrente på 1,1 prosent – dette er kredittscoren du bør ha