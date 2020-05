Flere testet positivt for koronavirus for andre gang på amerikansk hangarskip

Fem personer fra mannskapet på det amerikanske hangarskipet som ble satt ut av spill av et koronautbrudd, har på ny testet positivt for viruset.

Alle de fem hadde vært minst to uker i isolasjon på stillehavsøya Guam etter at de første gang fikk påvist koronaviruset, men uten symptomer. De måtte teste negativt to ganger på rad med minst en dags mellomrom før de fikk vende tilbake til skipet USS Theodore Roosevelt, ifølge marinen.

De ble evakuert fra skipet umiddelbart etter at de utviklet influensalignende symptomer, hvorpå de på ny avla positiv koronatest, opplyser marinen fredag.

Det er uklart om det i slike tilfeller dreier seg om faktiske tilbakefall, eller om det kan forklares med upresise testresultater.

Over 1.000 av mannskapet på rundt 4.800 har testet positivt for viruset siden utbruddet startet i slutten av mars. Rundt 25 prosent av dem er ifølge marinen friskmeldt.

Størsteparten av besetningen ble satt i karantene på land, men tidligere i mai begynte flere hundre personer å returnere til hangarskipet i puljer for å forberede det til ny seilas. Hangarskipet har nå ligget ved Guam i seks uker. Rundt 2.900 har returnert til skipet, hvor de må bære munnbind og holde avstand der det er mulig, ifølge marinen.

Koronautbruddet på hangarskipet førte til kaos i marineledelsen. Kaptein Brett Crozier fikk sparken etter å ha varslet om koronautbruddet, og marineministeren som sa ham opp, gikk siden av.

(©NTB)