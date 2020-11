Flere tusen mink har dødd av koronaviruset i USA

Som følge av spredning av et mutert koronavirus blant mink i danske minkfarmer, besluttet den danske regjeringen at all mink i landet skulle avlives. Nå er tusenvis av mink i USA døde av koronaviruset. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix via AP / NTB Foto: (NTB scanpix)