Flertall for lov mot homofobi i Sveits

Et klart flertall har stemt ja til en lovendring som forbyr diskriminering av etniske, religiøse og seksuelle minoriteter i Sveits, viser en valgdagsmåling.

Ifølge målingen, som er gjennomført av GFS Bern, stemte 62 prosent for lovendringen i søndagens folkeavstemning.

– Dette er en historisk dag. Det er et storartet signal for alle dem som har vært ofre for diskriminering, sier Mathias Reynard i Det sosialdemokratiske partiet.

Lovendringen ble opprinnelig vedtatt av den sveitsiske nasjonalforsamlingen i 2018 og innebar at et tidligere forbud mot diskriminering av etniske og religiøse minoriteter også skulle gjelde seksuelle minoriteter.

Høyrepopulistiske SVP og kristne EDU var imot endringen og presset fram en folkeavstemning fordi de mente en slik lov vil innebære sensur og innskrenke ytringsfriheten.

Den nye loven kriminaliserer ikke homofobiske ytringer som blir fremsatt i private sammenhenger, men den forbyr krenkende offentlige uttalelser og diskriminering av homofile.

Det blir i tillegg forbudt å tilskynde til hat mot homofile, både skriftlig og muntlig, samt i form av bilder og håndbevegelser.

Regjeringen har understreket at det fortsatt vil være mulig å ha debatter som hvorvidt det for eksempel skal være lov med likekjønnede ekteskap. Den nye loven forbyr heller ikke vitser, uansett hvor vulgære de måtte være.

