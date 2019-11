Flertall for regionalt selvstyre i Etiopia

Etiopias statsminister og fredsprisvinner Abiy Ahmed sier resultatet av folkeavstemningen om selvstyre for Sidama-regionen er et tegn på at demokratiseringsprosessen i landet går rett vei. Men analytikere advarer om økt etnisk fragmentering. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Et stort flertall av sidama-folket i Etiopia har stemt for regionalt selvstyre. Det kan by på utfordringer for statsminister og fredsprisvinner Abiy Ahmed.

Om lag 98,5 prosent av dem som deltok i lørdagens folkeavstemning, stemte for at Sidama-regionen sør i landet skal få selvstyre. Sidama-folket utgjør om lag 4 prosent av Etiopias befolkning. Valgdeltakelsen var på hele 99,8 prosent ifølge valgkommisjonen. Etiopias statsminister og årets mottaker av Nobels fredspris, Abiy Ahmed, sier valgresultatet et «uttrykk for den veien mot demokratisering som Etiopia har lagt ut på». Ahmed, som får fredsprisen for å ha fått til en fredsavtale med nabolandet Eritrea, og for å ha satt fart i demokratiseringen i landet, oppfordrer også til nasjonal enhet. Men flere analytikere peker på at resultatet av lørdagens folkeavstemning er et tegn på en økende fragmentering blant landets etniske folkegrupper og at det kan føre til at flere vil søke å få regionalt selvstyre. Resultatet av folkeavstemningen innebærer at sidama-folket, som bor i det sørlige Etiopia, selv kan få beslutte om lokale lover, skatter, utdanning og sikkerhetsspørsmål i sin nye selvstyrte region. (©NTB)