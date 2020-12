Flertall i Riksdagen vil ha Nato-alternativ – utenriksministeren er skeptisk

Riksdagens utenriks- og forsvarskomité vil at Sverige skal forberede seg på å kunne søke Nato-medlemskap, men utenriksminister Ann Linde er skeptisk.

Utenriks- og forsvarskomiteen vil ha et såkalt Nato-alternativ ført inn i landets sikkerhetspolitiske linje. Det innebærer ikke at Sverige må søke medlemskap i forsvarsalliansen, men at de er forberedt på å gjøre det hvis det trengs.

– Dette er svært negativt for sikkerheten for oss i Sverige. Avgjørelser som disse bør bli diskutert bredt, med store flertall, sier utenriksminister Ann Linde fra Socialdemokraterna.

Det er et flertall bestående Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern, Liberalerna og Sverigedemokraterna som står bak vedtaket i Riksdagen.

De fire førstnevnte partiene ønsker Nato-medlemskap. Sverigedemokraterna vil ikke ha det, men mener et Nato-alternativ gjør det enklere for Sverige å styrke det militære samarbeidet med Finland, et land som har et slikt alternativ skrevet inn i sin sikkerhetspolitikk.

En beslutning vil bli kunngjort til regjeringen neste uke.



