Flokker til Susan B. Anthonys grav på valgdagen

Velgere hyller kvinnerettighetsforkjemperen, 146 år etter hun avla sin ulovlige stemme i presidentvalget.

LOS ANGELES (Nettavisen): Susan B. Anthony var en kvinne som etterlot seg store spor. Hun var pionér innen kampen for kvinnefrigjøring, og en forkjemper for kvinners politiske rettigheter.

Hennes kanskje mest minneverdige opptrinn skjedde 5. november i 1872. Da avla hun en stemme i presidentvalget, noe som på den tiden var ulovlig for kvinner.

To uker senere ble hun arrestert, og ble senere funnet skyldig i en rettssak som fikk mye oppmerksomhet. Anthony ble dømt til å betale en bot, noe hun aldri gjorde.

I 1978 var hun del av arbeidet med et lovtillegg som skulle gi kvinner rett til å stemme, som senere ble kjent som Susan B. Anthony-tillegget.

Det var imidlertid først i 1920, mer enn 40 år senere, at tillegget ble lagt til i grunnloven og kvinner fikk rett til å stemme i USA.

Susan B. Anthony døde i 1906, og fikk aldri avgitt en lovlig stemme i et valg.

PIONÉR: Susan B. Anthony.

Hylles

Nesten 150 år senere, er ikke Anthonys handlinger glemt. På valgdagen flokker velgere til pionerens grav i Rochester i staten New York.

Der hyller velgere Anthony ved å klistre et klistremerke der det står «Jeg har stemt» på gravsteinen hennes.

- Når jeg kommer hit med klistremerket og plasserer det på gravsteinen, er det som å møte historien på et rettmessig sted. Det er en måte å fortelle henne om hvilken arv hun har etterlatt seg, sier en velger til CNN.

Under presidentvalget i 2016 var det kø inn til kirkegården og på valgdagen i 2018 var de første på plass allerede sju på morgenen lokal tid.

The first people arrive at 7:05am here at Mount Hope Cemetery in Rochester, NY to place their “I Voted” stickers at the grave of Susan B. Anthony. It was November 5, 1872 when Anthony illegally voted in the presidential election, resulting in her arrest. #ElectionDay @News_8 pic.twitter.com/4yklblxbqY — John Kucko (@john_kucko) November 6, 2018

An #ElectionDay Tradition: For many years, voters have come to the gravesite of Susan B. Anthony in Rochester, NY and placed their “I Voted” stickers here. Despite wind driven rain in WNY today, that tradition continues. @News_8 @NatalieKucko @CarolineKucko pic.twitter.com/ERifToozIs — John Kucko (@john_kucko) November 6, 2018

Det er ventet at mange vil dukke opp etter hvert som velgere avlegger sin stemme tirsdag.

Kan bli viktig

Kvinner kan spille en stor rolle i mellomvalget i USA. Målinger viser at 62 prosent av kvinnelige velgere mest sannsynlig vil stemme på demokratene, ifølge CNN.

Det kan derfor bli viktig at kvinner møter opp for partiet som kjemper om å skaffe seg flertall i Kongressen.

Fakta: Fakta om mellomvalget i USA

Mellomvalget 6. november omfatter hele representanthuset, en tredel av plassene i Senatet og guvernører i delstatene. Foruten en rekke lokale poster.



Senatorene velges for seks år og medlemmene av Representantenes hus for to år.



Hver av USAs 50 delstater har to senatorer og et antall medlemmer av Representantenes hus som står i forhold til folketallet. I Representantenes hus er det til sammen 435 plasser.



Tynt befolkede stater som Wyoming og Alaska har bare ett medlem av Representantenes hus, mens den mest folkerike, California, har 53.



Det er 100 medlemmer av Senatet. I år er 35 senatorer på valg, inkludert to som er på suppleringsvalg: 24 demokrater, 9 republikanere og 2 uavhengige som politisk ligger nærmest demokratene.



I dag er 51 av senatorene republikanere, mens 49 er demokrater eller uavhengige. Også i Representantenes hus har republikanerne flertall.

Kvinner er ofte flinkere til å benytte seg av stemmeretten enn menn. Antallet som stemmer pleier generelt å være høyere enn antall menn, skriver Vox.

Jevnt valg

Lange køer og enkelte maskiner som ikke fungerte, kastet skygge over de første timene av det amerikanske mellomvalget flere steder tirsdag.

Det er likevel ventet en høy valgdeltakelse til mellomvalg å være i år. Det er et opphetet politisk klima i USA, og mange ser på valget som en folkeavstemning om president Donald Trump.

Målinger viser at det ligger an til å bli jevnt. Eksperter og analytikere mener det ligger an til at demokratene sikrer seg flertall i Representantens hus, mens republikanerne beholder flertallet i Senatet. Sistnevnte parti har i dag flertall i begge kamre.

Det er imidlertid svært jevnt i mange områder, så resultatet kan gå begge veier. Fasiten kommer, mest sannsynlig, natt til onsdag norsk tid.

