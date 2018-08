Flom i India har tatt nær 80 liv

Antall personer som har omkommet i flommen i Kerala i India, har steget til 77, opplyser landets nødetater. Det er ventet kraftig monsunregn i nye områder.

Over 60.000 personer hadde torsdag blitt innkvartert i midlertidige leire. Samtidig har hæren og marinen trappet opp redningsoperasjonene i delstaten, som ligger sør i India og er et populært område for turister.

Helikoptre er satt inn for å redde folk som er omringet av vannmasser.

– Alle distrikter er i beredskap ettersom det er ventet mer regn de neste 24 timene, sier en talsmann for de indiske nødetatene.

Hundrevis av landsbyer er oversvømmet, og tusenvis av hjem og tusen mil med veistrekninger er ødelagt. Både fly- og togtrafikk samt T-baner er stanset.

Det fryktes at dødstallet vil stige ytterligere.

(©NTB)

