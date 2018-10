Florida-guvernør: - Nå er det for sent å evakuere - søk dekning

Idet monsterorkanen Michael nærmer seg Florida advarer deltstatens guvernør Rick Scott innbyggerne i en dramatisk twittermelding.

"Nå er det for sent å evakuere. Hvis du velger å være i evakueringssonen, må du SØKE DEKNING UMIDDELBART", skriver Scott på sin Twitter-konto i 04-tiden onsdag morgen lokal tid.

Michael, som er ventet å treffe Florida midt på dagen onsdag lokal tid, raser nå innover Mexicogolfen med en hastighet på opp mot 210 kilometer i timen. Orkanen er det siste døgnet oppgradert til en ekstremt farlig kateogri 4-orkan, og det Nasjonale orkansenteret sier Floridas Panhandle aldri før har blitt truffet av en så sterk storm.

Panhandle er et kallenavn på den nordøstlige delen av Florida.

Orkanen befant seg i 07-tiden onsdag lokal tid rundt 165 kilometer fra Panama by i Florida.

The time for evacuating along the coast has come and gone. First responders will not be able to come out in the middle of the storm. If you chose to stay in an evacuation zone, you must SEEK REFUGE IMMEDIATELY.