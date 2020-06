Floyd-siktet løslatt mot kausjon

En av de fire tidligere politifolkene som er siktet for drap eller medvirkning til drap på George Floyd i Minneapolis i USA, er løslatt mot kausjon.

George Floyd døde da en politimann presset kneet mot halsen hans i mer enn åtte minutter under en pågripelse den 25. mai. Politimannen har siden mistet jobben og er siktet for flere forhold, blant annet forsettlig drap. Tre andre tidligere politifolk er siktet for medvirkning.

En av de tre, Thomas Lane (37), har betalt kausjonen på 750.000 dollar, eller rundt 7,1 millioner norske kroner, framgår det av dokumenter fra fengselet i Hennepin fylke, der han har vært i varetekt siden begynnelsen av juni.

