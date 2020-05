Floyds bror om Trump: Han lot meg ikke snakke

Philonise Floyd, broren til avdøde George Floyd, sier Donald Trump nesten ikke slapp ham til orde da presidenten ringte ham.

Philonise Floyd forteller om telefonoppringingen fra Trump til TV-stasjonen MSNBC.

– Det gikk så fort, han ga meg ikke mulighet til å snakke. Jeg forsøkte å snakke med ham, men han avbrøt meg som om han ikke ville høre hva jeg hadde å si, forteller Philonise.

Politimannen Derek Chauvin, som presset kneet sitt mot nakken til Floyd, er pågrepet og siktet for drap. Både han og de tre andre politifolkene som deltok i pågripelsen, har fått sparken. Philonise Floyd krever at de tre andre også må pågripes og at alle fire må dømmes til døden.

– De brydde seg ikke om hva de gjorde med broren min. Han var ikke et menneske for dem, han var avskum. Han var ingenting, og jeg kan forestille meg hvor mange de har behandlet på samme måte. Jeg vil ikke at de skal gå ut på gaten og drepe andre, sier han.

