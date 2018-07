Fly måtte nødlande på grunn av lukt av sure sokker

Et fly med 220 passasjerer om bord, på vei fra New York til Florida, måtte omdirigeres på grunn av kraftig lukt av sure sokker i kabinen.

Flere av passasjerene om bord i Spirit Airlines rute 779 klaget over sviende hals og brystsmerter som følge av den kraftige lukten, som de mente minnet om sure sokker, melder NBC.

Flykapteinen tok derfor ingen sjanser, endret kurs og gikk inn for landing i Myrtle Beach i South Carolina. Der ble passasjerene evakuert og elleve av dem ble kjørt til sykehus. Tilstanden er ikke kjent.

Verken flyselskapet eller andre har foreløpig kunnet gi noe svar på hvor den vonde lukten kom fra, og flyet er nå gjennomsøkt av eksperter som verken fant illeluktende sokker eller andre luktkilder.

Et nytt fly ble likevel hentet inn, og fem timer forsinket var passasjerene fredag framme i Fort Lauderdale.

(©NTB)

