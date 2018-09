Flygleder (21) ble igjen i flytårnet for å redde hundrevis av passasjerer - det kostet ham livet

Da tårnet begynte å svaie, hoppet 21-åringen fra fjerde etasje. Før han hoppet, rakk han å sørge for at flyet på rullebanen kom seg i lufta.

Mens alle forlot flytårnet ved flyplassen Mutiara SIS Al-Jufri Airport i Palu da jordskjelvet inntraff fredag, ble Anthonius Gunawan Agung (21) værende.

Agungs kolleger løp for livet da veggene begynte å sprekke og tårnet svaiet frem og tilbake, men 21-åringen lot seg ikke skremme. Han sørget i stedet for å få et fly på rullebanen opp i lufta, slik at passasjerene kom seg i sikkerhet. Det skriver ABC News, samt en rekke indonesiske medier.

Hoppet fra fjerde etasje



Yohannes Sirait, en talsmann fra Air Navigation Indonesia, sier at avgjørelsen kostet Agung livet, men kan ha reddet hundrevis av andre menneskeliv.

- Han ga klaring for dette flyet, og hvis han forlot posten sin før flyet var i luften, kunne hundrevis av passasjerer vært i fare, sier Sirait.

Like etter flyet tok av, begynte tårnet å svaie, og Agung så ingen annen utvei enn å hoppe fra tårnet i fjerde etasje. Skadene han fikk i fallet, kostet ham livet.

Et helikopter var på vei for å kjøre 21-åringen til sykehuset, men Agung døde før helikopteret rakk å komme frem.

Oppdaterte dødstall



Minst 384 mennesker er så langt bekreftet omkommet i Palu etter jordskjelvet og tsunamien som rammet øya Sulawesi i Indonesia fredag.

Tsunamien rammet både byen Donggala og storbyen Palu med om lag 380.000 innbyggere. Palu ligger nærmere 80 kilometer fra skjelvets episenter. Jordskjelvets styrke ble målt til 7,5. Skjelvet utløste en flere meter høy tsunamibølge som slo inn over øya Sulawesi.

Før myndighetene oppdaterte dødstallet, var det siste bekreftede tallet 48 omkomne. Myndighetene frykter tallet vil stige ytterligere. Over 540 mennesker er hardt skadd, melder katastrofemyndighetene.

Sykehusene på øya sliter med å ta hånd om alle de skadde etter katastrofen, og mange blir behandlet utendørs. Redningsarbeidere, med bistand fra overlevende, jobber på spreng under svært krevende forhold.

– Når hele infrastrukturen rammes, vanskeliggjør det jo redningsarbeidet. Det er viktig å sikre tilgang på rent vann, sier nødhjelpskoordinator Olav Aasland i Røde Kors til NTB.

Bekymret for barna

Tusentalls bygninger, blant annet hotell, sykehus, kjøpesentre, samt en bro kollapset som følge av jordskjelvet og tsunamien. Mange av de viktigste veiene på øya ble også ødelagt.

– Vi er spesielt bekymret for de rammede barna, som er svært sårbare i slike situasjoner og som lett blir tatt av tsunamiens bølger, sier nødhjelpsekspert Tom Howell i Redd Barna.

Folk boende flere hundre kilometer unna jordskjelvets episenter skal ha kjent det massive skjelvet, som inntraff noen timer etter at minst én person omkom i et mindre skjelv i den samme delen av landet.

– Familiene trenger husly, mat og medisiner. Men det aller viktigste nå er å få inn rent vann og lage sanitære løsninger. Dette sørger for at folk overlever og at sykdommer ikke bryter ut, sier generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge.

