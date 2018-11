Flyktninghjelpen advarer om sultkatastrofe i Jemen

Nesten halvparten av befolkningen i Jemen risikerer å sulte i hjel, ett år etter at den saudiledede koalisjonen innførte blokade, advarer Flyktninghjelpen.

Mandag var det ett år siden koalisjonen ledet av Saudi-Arabia innledet delvis blokade av sjø-, land- og flytransport i Jemen.

– Det siste året har vært et endeløst mareritt for jemenitter. Partene i konflikten har konsekvent brutt folkeretten og brukt krigstaktikker som har intensivert sivilbefolkningens lidelser, sier Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland.

Om lag 80 prosent av alle forsyninger går i dag via havnebyen Hodeida, som er kontrollert av Houthi-opprørerne. Siden før helgen har den saudiledede koalisjonen i samarbeid med jemenittiske regjeringsstyrker trappet opp kampene mot Houthi-militsen rundt byen. Flyktninghjelpen frykter at kampene vil forverre situasjonen for sivile.

– Vi ber partene i denne brutale konflikten, FNs sikkerhetsråd og medlemsstatene om å sørge for en umiddelbar våpenhvile, åpning av alle Jemens havner, at offentlige tjenester gjenopprettes og at landets økonomi stabiliseres. Vi er nødt til å stanse denne menneskeskapte humanitære katastrofen, sier Egeland.

Ifølge Flyktninghjelpens tall risikerer 12 millioner mennesker å sulte. FN-tall viser at 14 millioner personer, om lag halvparten av Jemens innbyggere, trues av sultedød.

FNs spesialutsending for Jemen, Martin Griffiths, håper å kunne overtale partene til å sette seg til forhandlingsbordet senere denne måneden. FN har bedt Sverige være vert for et slikt møte.

(©NTB)

Mest sett siste uken