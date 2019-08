Flyktningrådet bekymret for medarbeidere i Aden

Flyktningrådet er sterkt bekymret for ni medarbeidere som er fanget i sine hjem på grunn av harde kamper i Aden i Sør-Jemen.

– De er redde fordi de kan høre harde kamper som finner sted i nærheten av hjemmene deres, og de er bekymret for å slippe opp for mat eller vann. De har ingen måte å komme seg bort på og ønsker bare at kampene tar slutt så de kan komme i sikkerhet, sier Mohammed Abdi, som er Flyktningrådets stedlige representant i Jemen.

Minst 20 mennesker er drept i kampene mellom regjeringsstyrkene og sørjemenittiske separatister som startet tidligere denne uka. Blant de drepte er fem sivile.

Kampene mellom regjeringsstyrkene og de lokale separatistene kan gjøre borgerkrigen i landet enda mer komplisert og splitte dem som støtter regjeringen.

Kampene de siste dagene har funnet sted i tett befolkede nabolag, og mange sivile er fanget i kryssild. Torsdag skal et barn ha blitt drept og flere medlemmer av samme familie såret da hjemmet deres ble truffet.

Folk som bor i de øverste etasjene i bygninger, har flyttet nedover, og de fleste har ikke hatt tid til å skaffe seg lagre av mat og vann. Både havna og flyplassen i Aden er stengt på grunn av kampene.

Houthi-opprørerne, som støttes av Iran, har kontroll over det nordlige Jemen og hovedstaden Sana, mens regjeringstyrkene til president Abed Rabbo Mansour Hadi holder Sør-Jemen, med hovedkvarter i Aden.

Men sør er også kjerneområdet til separatistene i militsen som kalles Sikkerhetsbeltet som har støtt sammen med regjeringsstyrkene siden tirsdag. Paradoksalt nok støttes separatistene av De forente arabiske emirater, som er en del av den saudiarabisk-ledede koalisjonen som støtter Hadi.

(©NTB)