Flymotor tok fyr – SAS-fly landet med én fungerende motor i Sverige

Et fly fra SAS måtte sikkerhetslande i Nord-Sverige etter at det begynte å brenne i en av de to motorene. Flyet landet uten problemer, med én fungerende motor.

Flyet tok av fra flyplassen i Kiruna klokken 6.05 fredag morgen og skulle til Stockholm.

Etter at flyet var kommet på vingene, hørte passasjerene et høyt smell.

– Det smalt skikkelig i den ene motoren. Da så jeg det brenne og slå ut flammer fra den ene motoren, sier passasjer Malin Bergstrom Christén til Aftonbladet.

Den brennende motoren ble stengt av. Flyet fløy videre med én fungerende motor og foretok sikkerhetslanding i Luleå.

Motorbrannen oppsto som følge av et teknisk problem, ifølge selskapet.

Ingen om bord ble skadd.

