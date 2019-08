Flyplassen i Hongkong igjen åpen for trafikk

Flyplassen i Hongkong er igjen åpen etter at all trafikk ble innstilt mandag kveld på grunn av massive demonstrasjoner i terminalbygget.

De pågående demonstrasjonene i Hongkong førte mandag til at myndighetene stengte all trafikk ved flyplassen. I fire dager i strekk hadde opptil 5.000 demonstranter aksjonert på lufthavnen ved å holde en sitt-ned-aksjon. Også flere ansatte i det Hongkong-baserte flyselskapet Cathay Pacific sluttet seg til protestene.

Tirsdag morgen, lokal tid, åpnet derimot flyplassen igjen for trafikk

– VI har igjen åpnet for innsjekking, uttalte en talsmann for flyplassen.

Demonstrasjonene i helgen skjedde i sammenheng med de pågående protestene som har preget Hongkong helt siden 9. juni mot et lovforslag som ville åpnet for å utlevere mistenkte til straffeforfølgelse på fastlandet. Selv om forslaget er lagt på is, har demonstrasjonene mot den Beijing-støttede byregjeringen fortsatt.

(©NTB)