Flyselskapene bes om å være forsiktige - venter luftangrep mot Syria

SAS Norge: - Berører ikke våre ruter.

OSLO (Nettavisen): Et mulig luftangrep mot Syria de neste 72 timene har fått den europeiske luftfartsmyndigheten Eurocontrol til å advare flyselskapene.

Det tyske flyselskapet Lufthansa bekrefter at de er oppmerksomme på advarselen fra Eurocontrol og at de vil unngå flyvninger øst i Middelhavet.

- Ikke behov for å legge om

SAS i Norge sier at advarselen ikke berører deres ruter:

- Vi har ingen behov for legge om noen ting, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til Nettavisen.

Det kan komme luftangrep mot Syria i løpet av de neste 72 timene, ifølge en advarsel fra den europeiske luftfartsmyndigheten Eurocontrol.

Bilde fra video publisert av det syriske sivilforsvaret etter det som skal ha vært et angrep med kjemiske våpen i Douma 8. april. Lokale kilder i opprørskontrollerte Douma har opplyst at minst 40 mennesker ble drept i angrepet. Flere land, deriblant USA og Frankrike, har varslet «kraftige» svar på angrepet.

Flyselskapene oppfordres til å være forsiktige over østre deler av Middelhavet, skriver Reuters. Det kan bli brukt krysserraketter og luft til bakke-raketter i dette tidsrommet, og dette kan forstyrre navigasjonssystemene, advarer Eurocontrol.

Har varslet kraftige svar

Flere land, deriblant USA og Frankrike, har varslet «kraftige» svar på det påståtte kjemiske angrepet i Douma i Syria.

USAs FN-ambassadør Nikki Haley i samtale med Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzija under møtet i FNs sikkerhetsråd tirsdag.

USAs president Donald Trump avlyste en planlagt reise senere i uken for å fokusere på krisen i Syria, opplyser Det hvite hus. Mandag advarte han og sa det vil komme et raskt og kraftfullt svar så snart det er avklart hvem som står bak angrepet i Douma.

Russland: Vil skyte ned amerikanske missiler

Russland advarer om at amerikanske missiler mot Syria vil bli skutt ned.

- Hvis det finner sted et amerikansk angrep, så skal amerikanske missiler skytes ned, og stedene der missilene skytes opp fra, skal også angripes, sier Russlands ambassadør til Libanon, Aleksander Zasypkin, på arabisk til den Hizbollah-kontrollerte fjernsynskanalen al-Manar.

FNs helseorgan WHO sier rapporter fra deres samarbeidspartnere viser tegn på kjemisk forgiftning hos rundt 500 pasienter etter angrepet i Douma denne helgen. WHO har ikke slått fast med sikkerhet at det ble brukt kjemiske våpen, melder nyhetsbyrået Associated Press.

Sender eksperter

Organisasjonen for Forbud mot Kjemiske Våpen (OPCW) vil sende eksperter til Syria for å undersøke om kjemiske våpen er benyttet i Douma.

Det bekreftet organisasjonen i en uttalelse på sine egne nettsider tirsdag.

Syriske myndigheter meldte tidligere tirsdag at de ville bistå organisasjonen i arbeidet, ifølge landets utenriksdepartement.

Lokale kilder i opprørskontrollerte Douma har opplyst at minst 40 mennesker ble drept av giftgass lørdag. Dette er ikke bekreftet av uavhengige kilder, og anklagene avvises av Syrias regjering. USA og andre vestlige land mener likevel at mye tyder på at kjemiske våpen ble brukt av syriske regjeringsstyrker.

