Flytende russisk atomkraftverk på plass i Sibir

Russlands første flytende atomkraftverk har nådd fram til sin nye base nordøst i landet etter en 5.000 kilometer lang reise fra Murmansk.

Det opplyser det statlige russiske energiselskapet Rosatom lørdag. Reisen har tatt tre uker.

Atomkraftverket, som har fått navnet Akademik Lomonosov, er en 144 meter lang plattform med to atomreaktorer. Det er nå på plass i Pevek i Øst-Sibir, Russlands nordligste by. Det skal ta over strømproduksjonen i det avsidesliggende området etter at to regionale kraftverk er tatt ut av tjeneste.

Miljøvernere mener prosjektet er svært risikabelt, ettersom en ulykke kan forårsake svært store skader i de sårbare havområdene i Arktis.

Russiske myndigheter avviser bekymringene og insisterer på at det flytende atomkraftverket er trygt.

Når det kommer i drift kan kraftverket forsyne en by på 100.000 mennesker med strøm – langt flere enn de rundt 4.000 som bor i Pevek. Det skal imidlertid også forsyne offshore-anlegg og gruver.

Prosjektet er ledd i russiske myndigheters plan for å revitalisere regionen, som er avsidesliggende, men har enorme naturressurser.

