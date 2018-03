Flyvertinne døde etter å ha falt ned fra et Boeing-fly på flyplassen

Kvinnen døde i ambulansen på vei til sykehuset.

En flyvertinne falt ned på bakken fra flyets nødutgang, etter at passasjerflyet fra Emirates hadde landet og parkert på flyplassen Entebbe i Uganda onsdag, melder BBC.

Kvinnen døde i ambulansen på vei til sykehuset Kisubi, som ligger 16 kilometer unna flyplassen.

- Hun var allerede død da hun ankom, opplyser en talsperson for sykehuset Kisubi, Francis Sekandi, til nyhetsbyrået AFP.

Lå i en blodpøl

Ulykken forårsaket kraftige hodeskader, og lokale medier har publisert et grufult bilde som viser kvinnen liggende i en blodpøl på bakken.

Ugandas luftfartsmyndigheter opplyser at de har iverksatt en etterforskning.

- Det ser ut til at hun hadde åpnet nødutgangsdøren og falt ned fra flyet etter å ha landet trygt og parkert, opplyser luftfartsmyndighetene i en uttalelse.

Flyet kom fra Dubai og landet i Uganda ved 14-tiden lokal tid. Flyet skulle returnere til Dubai 15.25.

Klargjorde for ombordstigning

Flyselskapet Emirates bekrefter at én av deres ansatte ble utsatt for en ulykke idet flyet ble klargjort for en ny ombordstigning.

- Ett besetningsmedlem falt dessverre ut av en åpen dør mens hun forberedte flyet for ombordstigning på flight EK729. Det skadde besetningsmedlemmet ble fraktet til det nærmeste sykehuset, opplyser flyselskapet i en uttalelse.

