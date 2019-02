FN: 29 barn døde i Syria under flukt fra IS

29 syriske barn er døde under flukt fra IS de siste ukene, sier FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR):

Andrej Mahecic i UNHCR sa fredag i Genève at den viktigste årsaken til at barna døde, er underernæring og kulde. Han sier at rundt 10.000 mennesker har flyktet fra det siste området IS kontrollerer ved grensa til Irak, og kommet fram til teltleiren al-Hol i den nordøstlige provinsen Hasaka. Det har ført til at befolkningen i leiren er økt til 23.000 på kort tid. De kurdisk-ledede SDF-styrkene har erobret store områder fra IS de siste månedene, og de gjenværende IS-styrkene er isolert i en liten lomme ved grensa til Irak. UNHCR har satt inn ekstratiltak for å håndtere de akutte behovene for hjelp i teltleiren. (©NTB)

Debatt Skriv ditt leserbrev her Vil du delta i debatten?

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening

(tjeneste under utvikling).

Mest sett siste uken