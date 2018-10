FN: 3 millioner afghanere trues av sultkatastrofe

Minst 3 millioner afghanere har akutt behov for mat og kan sulte i hjel hvis de ikke snart får hjelp, advarer FN. Det krigsherjede landet er rammet av tørke.

Tørken i Afghanistan er den verste i nyere tid og rammer først og fremst nordlige og vestlige deler av landet. Avlinger er ødelagt, husdyr dør og vannforsyningen har stanset opp. Hundretusenvis av mennesker er drevet på flukt.

Tørken rammer på et fryktelig tidspunkt for Afghanistan, som fra før herjes av en 17 år lang krig. Til helgen skal det holdes valg på ny nasjonalforsamling – tre år på overtid.

FN, som står i spissen for en internasjonal hjelpeinnsats for å hindre hungersnød, understreker at det haster å nå fram med mathjelp.

– Disse menneskene overlever på mindre enn ett måltid i dagen. Det måltidet består med all sannsynlighet av brød og te, sier FNs nødhjelpssjef i Afghanistan, Toby Lanzer.

Nærmer seg hungersnød

Hungersnød er det høyeste nivået på en skala som går fra 1 til 5, og som definerer graden av matmangel. FN har plassert de 3 millionene som er hardest rammet av matmangel i Afghanistan, på nivå 4 – altså ett nivå unna hungersnød.

FNs mål er å nå 2,5 millioner av dem innen midten av desember. Antallet som trues av hungersnød, er blant de høyeste i verden, og hjelpebehovet er akutt, advarer FN.

– Hvis vi ikke når dem, er det en risiko for at disse menneskene vil havne på nivå 5, sier Lanzer.

Frykter vinteren

Hjelpeorganisasjoner leverte i september basisvarer, som hvetemel tilsatt mineraler, planteolje og linser, til 600.000 mennesker. De håper å nå fram til ytterligere 600.000 afghanere innen utgangen av oktober, opplyser Lanzer.

Ytterligere 8 millioner mennesker i Afghanistan er på nivå 3 på matmangelskalaen, noe som innebærer at også de er rammet av en akutt krise.

– Det er langt verre enn vi hadde regnet med, sier Lanzer, som advarer om at situasjonen kan forverres etter hvert som temperaturene faller i vinter.

Teltleirer

Tørken rammer over halvparten av Afghanistan og ble utløst av uvanlig små mengder nedbør sist vinter. Mange av dem som har forlatt hjemmene sine på grunn av tørken, bor nå i provisoriske teltleirer i utkanten av større byer, deriblant Herat.

Afghanske myndigheter og utenlandske hjelpeorganisasjoner sliter med å dekke det store behovet for mat, husly og helsetjenester. Internflyktninger i leirene fortalte til nyhetsbyrået AFP i august at de overlevde på brød og te i månedsvis fordi de ikke hadde penger til å kjøpe frukt, grønnsaker eller kjøtt.

(©NTB)

