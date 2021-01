FN: 350 millioner går sultne i Asia på grunn av koronapandemien

FNs mat- og landbruksorganisasjon varsler at over 350 millioner i Asia og Stillehavsregionen går sultne som følge av koronavirusets økonomiske herjinger.

Pandemien har ødelagt jobbmarkedet i hele bransjer og ført til dyrere matvarepriser, kommer det fram i en rapport fire FN-organisasjoner offentliggjorde onsdag.

Ifølge FN har pandemien gjort det vanskeligere for 1,9 milliarder mennesker å ha et sunt kosthold. De siste anslagene viser at nesten 688 millioner mennesker i verden er feilernært, nesten halvparten av dem er i Asia.

Rapporten men slår fast at ytterligere 140 millioner har falt inn i ekstrem fattigdom på grunn av koronaviruset.

Akutt matusikkerhet

Ved utgangen av 2020 var rundt 265 millioner rammet av akutt matusikkerhet, ifølge rapporten.

En nøkkelfaktor er matvareprisene, som er et problem i så vel rike land som Japan som fattige Øst-Timor og Papua New Guinea.

I India er også brutte forsyningslinjer og transportproblemer et stort problem, særlig under koronanedstengninger. Dagarbeidere og migranter er de mest sårbare.

Høye priser

Rundt om i Asia har høye priser på frukt, grønnsaker og meieriprodukter gjort det «nesten umulig» for lavinntektsfamilier å ha et godt og sunt kosthold, advarer rapporten.

Det er også store forskjeller fra land til land. Mens det koster 5 dollar om dagen å ha et sunt kosthold i Thailand, Laos, Bhutan og Indonesia, koster det under 3 dollar dagen i Australia og New Zealand.

(©NTB)

