FN: 85 sivile drept i forbindelse med valget i Afghanistan

FN fastslår at 85 sivile ble drept i forbindelse med valget i Afghanistan, de fleste i Taliban-angrep som skulle ødelegge valgavviklingen.

FN-rapporten , som ble publisert tirsdag, dokumenterer at 85 personer ble drept og 373 såret. En tredel av ofrene var barn. Rapporten er laget at FNs operasjon i Afghanistan (UNAMA).

På selve valgdagen 28. september ble 28 sivile drept og 249 såret.

80 prosent av de sivile tapene skyldtes angrep fra Taliban-opprørere. Rapporten tar også for seg de mange bortføringene og truslene samt trakasseringen som Taliban ifølge FN utsatte sivile for både før og under valget.

– Disse angrepene, sammen med offisielle kunngjøringer gjort av Taliban, avslører en bevisst kampanje som var ment å undergrave valgprosessen og frata afghanske borgere deres rett til å delta i denne viktige politiske prosessen, fritt og uten frykt, sier Tadamichi Yamamoto, spesialutsending for FNs generalsekretær i Afghanistan.

Han legger til at mange afghanere ikke lot seg true og gikk for å stemme.

– Dette er modige handlinger som jeg berømmer, sier han.

FN-utsendingen understreker at slike omfattende og systematiske angrep på sivilbefolkningen kan utgjøre forbrytelser mot menneskeheten.

Strenge sikkerhetstiltak preget valget på ny afghansk nasjonalforsamling for knapt tre uker siden. Valgdeltakelsen var imidlertid den laveste siden Taliban-regimet falt i 2001.

Opptellingen og analysen av stemmene tar lang tid, og foreløpige resultater er først ventet fredag denne uken, hvis tidsskjemaet holder.

