FN advarer: Kan være ett luftangrep unna ustoppelig epidemi i Jemen

Flere luftangrep har rammet et sanitæranlegg og et senter for reproduktiv helse i Hodeida i Jemen. Vi kan være ett angrep unna en ustoppelig epidemi, sier FN.

Angrepene fra den saudiledede koalisjonen som kriger mot Houthi-opprørere i Jemen, foregikk fra torsdag til lørdag, ifølge FN. De rammet også en vannstasjon, som forsyner Hodeida med mesteparten av byens vann.

– Skader på sanitæranlegg, vann- og helsefasiliteter truer alt vi forsøker å gjøre. Vi kan være et luftangrep unna en ustoppelig epidemi, sier FNs humanitære koordinator i Jemen i en uttalelse.

22 millioner mennesker er avhengige av mat og annen nødhjelp utenfra i Jemen, og for over 8 millioner av dem er situasjonen kritisk.

80 prosent av nødhjelpen fraktes inn via havnen i Hodeida, og krigshandlinger vil derfor kunne få uante følger.

– Disse luftangrepene setter uskyldige sivile i ekstrem fare, skriver FN.

Det er ikke meldt om drepte etter flyangrepene, som skal ha vært et svar på at Houthi-militsen tidligere i uka angrep to saudiarabiske oljetankere som var på vei gjennom Bab al-Mandab-stredet i Rødehavet.

Den saudiledede koalisjonen stanset 1. juli angrepene mot Hodeida etter press fra FN og hjelpeorganisasjoner.

(©NTB)

Mest sett siste uken