FN: Antall luftangrep i Jemen har sunket kraftig

Jemen har de to siste ukene opplevd langt færre luftangrep enn tidligere i krigen, opplyser FN-utsending Martin Griffith.

Ifølge Griffith har antall luftangrep falt med 80 prosent de to siste ukene, noe han mener er et tegn på at noe er i ferd med å endre seg.

– De siste ukene har det vært perioder på hele 48 timer uten luftangrep for første gang siden krigen begynte, sa Griffith fredag.

– Vi kaller det en nedtrapping, en reduksjon i krigens tempo og kanskje et skritt mot en generell våpenhvile i Jemen, la han til.

Nylig har Jemens internasjonalt anerkjente regjering og separatister sør i landet blitt enige om en våpenhvile.

Onsdag sa Saudi-Arabias kong Salman at avtalen kan lede til bredere fredssamtaler med sikte på å få slutt på krigen. Saudi-Arabia har ledet en koalisjon av golfstater som siden mars 2015 har kriget mot Jemens Houthi-opprørere. Den Iran-støttede bevegelsen kontrollerer store områder nord i landet, blant annet hovedstaden Sana.

Titusener er drept i krigen, de fleste av dem sivile. Ifølge FN utspiller verdens verste humanitære krise seg i Jemen. Over 250 hjelpeorganisasjoner er involvert i arbeidet med å få nødhjelp ut til over 13 millioner av landets innbyggere.

