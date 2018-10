FN: Desperate syriske flyktninger mangler helsetilbud – barn dør

Titusener av stadig mer desperate syriske flyktninger som sitter fanget i et ørkenområde i Sør-Syria, må få tilgang til grunnleggende helsetjenester, ber FN.

I løpet av 48 timer har to babyer dødd like ved grenseovergangen Rukban mellom Syria og Jordan. De to barna var en fem dager gammel gutt og en fire måneder gammel jente, opplyste UNICEF onsdag. Foreldrene deres hadde ingen mulighet til å få dem på sykehus.

– Nok en gang oppfordrer UNICEF alle parter i konflikten i Syria og de som har innflytelse over dem, til å åpne for og gjøre det enklere å få tilgang til grunnleggende tjenester, deriblant helsetjenester for barn og familier, sier UNICEFs direktør for Midtøsten og Nord-Afrika, Geert Cappalaere.

– Dette er det aller minste for å opprettholde menneskelig verdighet, legger han til.

Anslagsvis 45.000 mennesker, for det meste kvinner og barn, er fanget i ørkenområdet ved grensen til Jordan og Irak. Ifølge Cappalaere vil forholdene bli enda verre når kulda setter inn. Om vinteren kan temperaturen falle til under null.

– Det er på tide å sette en endelig sluttstrek for krigen mot barn. Historien vil dømme oss, og dødsfallene blant barn, som i mange tilfeller kunne vært forhindret, vil fortsette å forfølge oss, sier han.

Området ble erklært som en sperret militær sone etter at IS sprengte en selvmordsbombe som tok livet av sju jordanske soldater i juni 2016.

Etter forespørsel fra FN har Jordan gitt tillatelse til flere nødhjelpsleveranser, men grensen forblir stengt.

På jordansk side finnes det én klinikk som tar akutte tilfeller, men den har ikke avansert sykehusutstyr.



