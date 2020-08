FN-domstol: Ikke bevis for at Hizbollah-ledelsen eller Syria var involvert i Hariri-attentatet

Det foreligger ikke beviser for at Hizbollah-ledelsen eller Syria sto bak attentatet mot Libanons tidligere statsminister Rafik Hariri, konkluderer FN-domstol.

– Syria og Hizbollah kan ha hatt motiver for å eliminere Hariri og hans politiske allierte, men det foreligger ingen beviser for at Hizbollahs ledelse var involvert i drapet på Hariri, og det foreligger heller ingen direkte beviser for syrisk medvirkning, sa dommer Davide Re da han leste opp et sammendrag av den 2.600 sider lange kjennelsen tirsdag, melder Reuters.

Hariri ble drept av en kraftig bilbombe i Beirut. 21 andre mennesker ble også drept i attentatet, og flere hundre ble såret.