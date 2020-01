FN-eksperter: Houthiene sto ikke bak angrep mot oljeanlegg

Houthi-opprørerne sto ikke bak angrepet mot to av Saudi-Arabias største oljeinstallasjoner i september, slik de selv hevdet, konkluderer FN-eksperter.

– Til tross for at de hevder det motsatte, Houthi-styrkene sto ikke bak angrepene mot Abqaiq og Khurais 14. september, slår FNs uavhengige ekspertgruppe fast i en rapport til Sikkerhetsrådet.

Reuters har fått tilgang til rapporten, som også er omtalt av Al Jazeera.

Angrepet mot de to oljeinstallasjonene satte deler av Saudi-Arabias oljeproduksjon midlertidig ut av spill og fikk oljeprisen til å gjøre et hopp.

USA og Saudi-Arabia anklager Iran for å ha stått bak angrepet, noe ledelsen i Teheran nekter for og det ikke er lagt fram beviser for.

(©NTB)