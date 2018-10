FN: Et folkemord pågår mot de gjenværende rohingyaene i Myanmar

Et folkemord pågår mot de gjenværende rohingyaene i Myanmar og myndighetene gjør stadig mindre for å etablere et demokrati i landet, sier FN-etterforskere.

De rundt 250.000 til 400.000 rohingyaene som fortsatt er i Myanmar etter fjorårets myanmarske militæroffensiv mot den muslimske minoriteten, lider av grov undertrykkelse, sier lederen for en FN-støttet granskningskommisjon, Marzuki Darusman.

– Det er et pågående folkemord som finner sted akkurat nå, sa han under en nyhetskonferanse onsdag.

Darusman sier rohingyaenes situasjon i Rakhine i Myanmar møter de fleste kriteriene for folkemord, inkludert grov kroppsskade, ødelegge minoriteten og bidra til å forhindre fødsler.

Myanmars FN-ambassadør Hau Do Suan tilbakeviser anklagene om folkemord og sier granskningskommisjonens konklusjon er «politisk motivert».

Yanghee Lee, FNs spesialetterforsker innen menneskerettigheter i Myanmar, sier håpet hennes om et bedre Myanmar under Aung San Suu Kyi, har svinnet hen. Lee mener fredsprisvinner Suu Kyi er i «fullstendig fornektelse» om anklagene om at myanmarske styrkers overgrep, voldtekter og drap mot rohingyaene.

– Suu Kyis regjering har demonstrert at de ikke ønsker å etablere et fungerende demokrati der alle i landet har rettigheter, sier Lee.

– De har ikke tilrettelagt for dem som ønsker å utføre uavhengig internasjonal etterforskning. De har avvist granskningskommisjonens rapport som fastslår at flere militærtopper bør straffeforfølges for forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. Regjeringens manglende samarbeidsvilje er den største hindringen, sier Lee.

Verdens søkelys har det siste året vært rettet mot rundt 720.000 rohingyaer som høsten 2017 flyktet fra regjeringsstyrkenes herjinger og over grensa til nabolandet Bangladesh. Mange av dem flyktet fra brutale overgrep, voldtekter og henrettelser.

(©NTB)

Mest sett siste uken